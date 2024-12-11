Tokat'ta inşaat alanında toprak kaydı; 3 binada oturanlar tahliye edildi

Olay, saat 21.00 sıralarında Kabe-i Mescid Mahallesi Saadet Caddesi üzerindeki inşaat alanında meydana geldi. İnşaat için temeli atılmış arazide yağmurun da etkisiyle toprak kayması meydana geldi. Kaymanın yaşandığı bölgenin üst kısmında bulunan 3 binada oturanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine polis, AFAD ve belediyeye bağlı ekipler sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, risk nedeniyle 3 binada oturanları tahliye etti. İncelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.