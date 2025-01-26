Erbaaspor – Karacabey Belediye Spor : 4-3
STAT:İlçeHAKEMLER: Yücel Büyük, Emrah Türkyılmaz, Furkan ŞekerciERBAASPOR: Oğuzhan, Ozan, Oğuz (Dk.
STAT:İlçe
HAKEMLER: Yücel Büyük, Emrah Türkyılmaz, Furkan Şekerci
ERBAASPOR: Oğuzhan, Ozan, Oğuz (Dk. 73 Stanley), Berk, Cemal (Dk. 90+1 Mahmut Sarıhasan), Mehmet Sıddık İstemi, Mustafa Şengül, Onurcan, Oğulcan, Oktay, Bahadır
KARACABEY BELEDİYE SPOR: Hüseyin, Yusuf, Ahmet Furkan, Niyazi (Dk. 83 Koray), Abdullah (Dk.70 Ömer Faruk Yücel), Muhammed, Furkan Metin, Furkan Yasin Yalçın(Dk. 70 Saruhan), Berke Özgün, Ali Aydemir (Dk. 65 Hakan), Fahri
GOLLER: Dk. 18 Mehmet Sıddık İstemi, Dk. 66 Mehmet Şengül, Dk. 72 Onurcan, Dk 78 Stanley (Erbaaspor)- Dk. 34 Niyazi, Dk. 51 Abdullah, Dk. 68 Muhammed (Karacabey Spor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 90+4 Saruhan, Dk 90+5 Furkan Metin (Karacabey Belediye Spor)
SARI KARTLAR: Mehmet Sıddık İstemi, Berk (Erbaaspor), Fahri, Abdullah, Furkan Metin, Saruhan (Karacabey Belediye Spor)
TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup'ta Erbaaspor sahasında ağırladığı Karacabey Belediye Spor’u 4-3 mağlup etti.
18’inci dakikada gelişen Erbaaspor atağında Oğuzhan’ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Oktay kafayla topu Mehmet Sıddık İstemi’nin önüne indirdi. Mehmet Sıddık İstemi’nin vuruşu filelerle buluştu: 1-0
34’üncü dakikada gelişen Karacabey Belediye Spor atağında Abdullah’ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Niyazi’nin vuruşu filelerle buluştu: 1-1
50’nci dakikada gelişen Karacabey Belediye Spor atağında Abdullah’ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Furkan Yasin Yalçın’ın şutu üst direğe çarparak dışarı çıktı.
51’inci dakikada gelişen Karacabey Belediye Spor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Abdullah, Erbaaspor savunmasını geçerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Abdullah’ın şutu filelerle buluştu: 1-2
66’ncı dakikada köşe vuruşu kullanan Mehmet Sıddık İstemi’nin ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Mehmet Şengül kafayla topu filelere gönderdi: 2-2
68’inci dakikada Niyazi’nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Muhammet’in kafa vuruşu filelerle buluştu: 2-3
72’nci dakikada Mehmet Sıddık İstemi’nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Onurcan’ın sert şutu ağlara gitti: 3-3
78’inci dakikada gelişen Erbaaspor atağında Mehmet Sıddık İstemi’nin ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Stanley takımını öne geçirdi: 4-3
90+4’üncü dakikada Saruhan’a yaptığı sert hareket sonrası ikinci sarı kartı gören Saruhan kırmızı kartla oyundan atıldı.
90+5’inci dakikada Stanley’e yaptığı sert müdahale sebebiyle ikinci sarı kartı gören Furkan Metin kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Karşılaşma Erbaaspor’un 4-3 galibiyetiyle sona erdi.
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