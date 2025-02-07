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        Sobadan çıkan yangında ağır yaralandı

        TOKAT'ın Zile ilçesindeki evde sobadan çıkan yangında Mehmet Özçelik (72) ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 13:06 Güncelleme: 07.02.2025 - 13:10
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        Sobadan çıkan yangında ağır yaralandı
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        TOKAT’ın Zile ilçesindeki evde sobadan çıkan yangında Mehmet Özçelik (72) ağır yaralandı.

        Zile ilçesi Çayır köyünde Mehmet Özçelik’in yalnız yaşadığı tek katlı evde, saat 09.00 sıralarında sobadan kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine köye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına uykuda yakalanan Özçelik yaralandı. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Özçelik, Zile Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi’ne sevk edildi. Mehmet Özçelik’in vücudunda ağır yanıklar oluştuğu, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

        Yangın, diğer evlere sıçramadan Zile Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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