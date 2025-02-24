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        Tokat'ta eğitime 1 gün ara verildi

        TOKAT'ta buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 09:36 Güncelleme: 24.02.2025 - 09:36
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        Tokat'ta eğitime 1 gün ara verildi
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        TOKAT’ta buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi.

        Tokat Valiliği, bugün il genelinde eğitime ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, “AFAD ve Meteoroloji verilerine göre soğuk hava dalgasının ilimizi etki altına alması nedeniyle, gece saatlerinden itibaren şiddetli buzlanma ve don olayları yaşanabileceğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, ilimiz genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime 24 Şubat Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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