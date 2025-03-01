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        'Sahte diploma' operasyonunda 10 tutuklama

        TOKATmerkezli 5 ilde düzenlenen 'sahte diploma' operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 15:42 Güncelleme: 01.03.2025 - 15:45
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        'Sahte diploma' operasyonunda 10 tutuklama
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        TOKATmerkezli 5 ilde düzenlenen 'sahte diploma' operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 internet sitesi üzerinden sahte üniversite diploması verildiği bilgisine ulaştı. MASAK ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın da desteğiyle yapılan çalışmada, Tokat merkezli Samsun, İstanbul, Malatya ve Gaziantep illerinde operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. İfadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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