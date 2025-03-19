İşçileri taşıyan minibüs, beton bariyere çarptı; 21 yaralı

Kaza, saat 07.00 sıralarında Tokat-Turhal kara yolu Çaylı Kavşağı'nda meydana geldi. Adıgüzel Sarı yönetimindeki 60 ACK 870 plakalı işçi servisi, kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyere çarptı. Kazada sürücü ile 20 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılar ambulanslarla Tokat ve Turhal ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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