Tokat'ta, düğünlerde havaya ateş açan 7 kişi yakalandı

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde düğünlerde havaya ateş açtığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.

Erbaa ilçesinde, düğünlerde havaya ateş açtığı ihbarı üzerine Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri düğünlerde havaya ateş açtığı belirlenen 7 kişinin adreslerine operasyon yaptı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramada 5 tabanca, 1 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, 19 şarjör ve 849 mermi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları ise devam ediyor.