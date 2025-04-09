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        Tokat'ta, düğünlerde havaya ateş açan 7 kişi yakalandı

        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde düğünlerde havaya ateş açtığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 20:50 Güncelleme: 09.04.2025 - 20:50
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        Tokat'ta, düğünlerde havaya ateş açan 7 kişi yakalandı
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        TOKAT’ın Erbaa ilçesinde düğünlerde havaya ateş açtığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.

        Erbaa ilçesinde, düğünlerde havaya ateş açtığı ihbarı üzerine Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri düğünlerde havaya ateş açtığı belirlenen 7 kişinin adreslerine operasyon yaptı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramada 5 tabanca, 1 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, 19 şarjör ve 849 mermi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları ise devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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