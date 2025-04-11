Karşıya geçerken aniden geri dönen yayaya otomobil çarptı; kaza kamerada
TOKAT'ın Zile ilçesinde yolun karşısına geçerken fikir değiştirip aniden geri dönmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
TOKAT’ın Zile ilçesinde yolun karşısına geçerken fikir değiştirip aniden geri dönmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Zile ilçesi Dinçerler Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, karşıya geçmeye çalışan ve kimliği öğrenilemeyen yayaya çarptı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan ve bir anda geri dönen yayaya, bu sırada arkadan gelen otomobilin çarptığı görüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.