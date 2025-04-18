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        Tokat'ta yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 7 kamu görevlisi serbest

        TOKAT'ın Erbaa ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü'ndeki ihalelerde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 personel, serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 11:51 Güncelleme: 18.04.2025 - 11:51
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        Tokat'ta yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 7 kamu görevlisi serbest
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        TOKAT'ın Erbaa ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü'ndeki ihalelerde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 personel, serbest bırakıldı.

        Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve gizlilik kararı bulunan soruşturma çerçevesinde dün operasyon düzenledi. Çalışmalar sonucunda; Erbaa Orman İşletme Müdürü İ.Y., 3 orman işletme şefi, 2 muhasebe memuru ve 1 işçi olmak üzere toplam 7 kamu görevlisi, orman ihalelerinde yolsuzluk yapıp, menfaat sağladıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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