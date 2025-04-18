Tokat'ta yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 7 kamu görevlisi serbest

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve gizlilik kararı bulunan soruşturma çerçevesinde dün operasyon düzenledi. Çalışmalar sonucunda; Erbaa Orman İşletme Müdürü İ.Y., 3 orman işletme şefi, 2 muhasebe memuru ve 1 işçi olmak üzere toplam 7 kamu görevlisi, orman ihalelerinde yolsuzluk yapıp, menfaat sağladıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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