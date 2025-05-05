Yiyecek arayan ayı kamerada

Tokat'ın Reşadiye ilçesi ile Sivas'ın Doğanşar İlçesi arasında bulunan kırsal alanda yiyecek arayan ayı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Yoldan geçen sürücüler, kornaya basıp ayının dikkatini çekmeye çalıştı. Bir süre gezinen ayı daha sonra bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.

TOKAT'tayiyecek ararken sürücülerin fark ettiği ayı, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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