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        Düğün konvoyunda tehlikeli inatlaşma

        TOKAT'ta düğün konvoyunda araçlarıyla birbirini geçmeye çalışan iki sürücünün trafikteki inatlaşması, cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 16:17 Güncelleme: 05.05.2025 - 16:20
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        Düğün konvoyunda tehlikeli inatlaşma
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        TOKAT'ta düğün konvoyunda araçlarıyla birbirini geçmeye çalışan iki sürücünün trafikteki inatlaşması, cep telefonuyla görüntülendi.

        Kentte gelin ve damadın mutluluğunu kutlamak için yola çıkan konvoydaki iki sürücü, trafiği tehlikeye attı. Sürücüler, birbirini geçmeye çalıştı. Bu sırada araçlar yandan birbirine hafif şekilde çarptı. O anlar, konvoydaki diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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