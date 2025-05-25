Ağıralioğlu: PKK'nın elinde bırakacak silah yoktur ama KCK'nın elinde uyuşturucu silahı vardır

ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, “PKK'nın elinde bırakacak silah yoktur ama KCK'nın elinde çocuklarımızı vuracak uyuşturucu silahı vardır. Terörle evlatlarımızı vurduklarının 10 bin katı evlatlarımızı uyuşturucuyla vuruyorlar” dedi.

Birtakım ziyaret ve temaslarda bulunmak için Tokat’a gelen Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, özel bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ağıralioğlu burada yaptığı açıklamada, “Türkiye'nin en mühim beka sorunu uyuşturucu ve bahis tezgahlarında memleketin geleceğinin kaybına sebep olan çocuklarımızın durumudur. Tayyip Bey, Devlet Bey, içinde, elinde bırakacak silahı kalmamış PKK'yı memleketin birinci gündemi haline getirmek yerine 9 milyon uyuşturucu ve bahis tezgahlarında evladımızı birinci gündem haline getirmelidir” diye konuştu.

‘CANINA OKUNMASI GEREKEN BİR SORUNDUR’

Gençleri uyuşturucu ve bahis tezgahlarından kurtarmak gerektiğini ifade eden Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

“Seferberlik ilan edeceklerse, Meclisi meşgul edeceklerse, efendim devletin bütün kurumlarını konsantre edip bir mücadeleye hazırlayabileceklerse yapacakları şey; geleceğimizi kurtarmak, Cumhuriyetimizin ikinci asrında geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizi uyuşturucu ve bahis tezgahından kurtarmaktır. Bu mücadele sadece konferans vererek, farkındalık oluşturmak için okullarda eğitim vererek olmaz. Cumhurbaşkanından muhtarlarına kadar bütün yönetim piramidinin bütün bakanlıkların eş güdümle, tam konsantrasyonla, iyi bir iletişimle ve toplumun bütün katmanlarıyla seferberlik hissiyatıyla nefes aldırmayacak, amansız bir takiple canına okunması gereken bir sorundur. Sokaklarımızı, okul önlerimizi, ticaret alanlarımızı, bütün kontrolsüz alanlarımızı, çocuklarımızın güvende yaşayabileceği hale getirmenin yolu budur. PKK'nın elinde bırakacak silah yoktur ama KCK'nın elinde çocuklarımızı vuracak uyuşturucu silahı vardır. Terörle evlatlarımızı vurduklarının 10 bin katı evlatlarımızı uyuşturucuyla vuruyorlar. Dert edecekseniz en büyük derdiniz KCK marifetiyle, PKK'nın alt kolları marifetiyle dünyanın en büyük uyuşturucu ve insan kaçakçılığı organizasyonuna dönen bahis tezgahlarıyla kendine bir rant oluşturmaya çalışan KCK'yı tasfiye edeceksiniz. Birinci gündeminiz eğer beka sorumluluğu diye görmek istiyorsanız bir şeyi, size beka sorunu hatırlatıyoruz.”