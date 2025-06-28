Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat kebabı için bin kilometre yol geliyorlar

        TOKAT'ın coğrafi işaret tesciliyle dünya lezzet haritasına adını yazdıran 'Tokat kebabı', özellikle il dışından gelenlerden ilgi görüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 11:12 Güncelleme: 28.06.2025 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat kebabı için bin kilometre yol geliyorlar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TOKAT'ın coğrafi işaret tesciliyle dünya lezzet haritasına adını yazdıran 'Tokat kebabı', özellikle il dışından gelenlerden ilgi görüyor. Kebap ustası Efe Furkan Yılmaz, "Tokat kebabı için bin kilometre öteden geliyorlar" dedi.

        Coğrafi işaret tesciliyle dünya lezzet haritasına adını yazdıran Tokat kebabına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Yöreye ait taze kuzu eti, kuyruk yağı, patlıcan, domates, yeşil biber, patates, sarımsak ve pide kullanılarak pişirilen 3 asırlık lezzet, kentte sadece 6 ay süresince yapılıyor. 3 asırlık Tokat kebabının ustası ve işletmecisi Efe Furkan Yılmaz, "8 yaşından bu yana bu işteyim. Bu mesleği babamdan öğrendim. Tokat kebabının en büyük özelliği, kentin mahsullerinden olmasıdır. Patlıcanı, patatesi, sarımsağı, biberi hepsi yerli mahsul olmasıdır. Erbaa Karayaka kuzusu, onun dışında başka hiçbir kuzu cinsi kullanılmaz. Ondan sonra büyükbaş eti kesinlikle kullanılmaz. En önemlisi kendine ait has bir ocağı var. Közde Tokat kebabı yapılmaz" dedi.

        'SABRIN SONUNDA LEZZETE ULAŞIRSIN'

        Tokat kebabını yemek için 45 dakika beklemeleri gerektiğini söyleyen Yılmaz, "Tokat kebabı sabır, zaman ister. Ama sabrın, zamanın sonunda lezzete ulaşırsın. Ondan dolayı zaten Tokat kebabına 85 milyon hasret. 85 milyonun peşinde koştuğu bir lezzettir. Biz bu lezzeti tatmaya Tokat’a davet ediyoruz. Tokat kebabı için bin kilometre öteden geliyorlar. İstanbul’dan uçağa biniyor günübirlik, Tokat’ımızın tarihi yerlerini geziyor. Giderken de diyor ki şu Tokat kebabını yiyeyim. Daha sonra öyle oluyor ki lezzeti hoşuna gidiyor. Haftada 2 sefer gelen müşterilerimiz var. Tokat kebabının porsiyonu 850 Türk lirası, kilosu ise 3 bin 400 Türk lirası ama 1 kilogram ile 6-7 kişi yiyebilir" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        Engelli annesine erken emeklilik
        Engelli annesine erken emeklilik
        2 aylık hamileydi... 3. kattan düşüp öldü! Emel'in ailesinden kan donduran iddia!
        2 aylık hamileydi... 3. kattan düşüp öldü! Emel'in ailesinden kan donduran iddia!
        Kritik uyarı: 9 il için "sarı" alarm! Sıcak ve fırtına!
        Kritik uyarı: 9 il için "sarı" alarm! Sıcak ve fırtına!
        HSK atama kararnamesi Resmi Gazete'de
        HSK atama kararnamesi Resmi Gazete'de
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        "ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlanmalı"
        "ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlanmalı"
        Dünyanın ilk aşk mektubu olabilir
        Dünyanın ilk aşk mektubu olabilir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Etkin pişmanlıktan tahliye oldular
        Etkin pişmanlıktan tahliye oldular
        Peş peşe orman yangınları!
        Peş peşe orman yangınları!
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
        Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Seda Sayan Tokat'ta konser verdi
        Seda Sayan Tokat'ta konser verdi
        Tokat Belediyesi trafik eğitim parkı yenileniyor
        Tokat Belediyesi trafik eğitim parkı yenileniyor
        Tokat Otobüs Terminali'nde başlatılan yenileme çalışmaları devam ediyor
        Tokat Otobüs Terminali'nde başlatılan yenileme çalışmaları devam ediyor
        Tokat'ta gönüllere huzur veren ezgilerle "Tekke Musikisi" gecesi düzenlendi
        Tokat'ta gönüllere huzur veren ezgilerle "Tekke Musikisi" gecesi düzenlendi
        Tokat'ta yangın çıkan motosiklette hasar oluştu
        Tokat'ta yangın çıkan motosiklette hasar oluştu
        Tokat'ta "Atatürk Giysi Koleksiyonu" defilesi düzenlendi
        Tokat'ta "Atatürk Giysi Koleksiyonu" defilesi düzenlendi