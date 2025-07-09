Tokat'a seyir halinde yanan TIR, kullanılmaz hale geldi

Olay, saat 17.30 sıralarında Tokat Sivas karayolunun 17’nci kilometresinde Kızıliniş mevkisinde meydana geldi. Seyir halinde olan Bayram Altun idaresindeki 02 AFJ 090 plakalı TIR'ın çekici kısmında yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü TIR’ı emniyet şeridinde durdurup, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede çekiciyi saran alevlere ilk müdahale Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yapıldı. Yaklaşık 10 dakika süren müdahalenin ardından söndürülen TIR kullanılmaz hale geldi. Yangın nedeniyle kapanan trafik, yangının söndürülmesinin ardından kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldı.

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