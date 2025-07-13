Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta orman yangını

        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 17:52 Güncelleme: 13.07.2025 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta orman yangını
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TOKAT’ın Erbaa ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor.

        Erbaa ilçesine bağlı Tepekışla köyü yakınlarındaki kızılçam ormanında, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Ormandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Erbaa Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Feti Yıldız: Şimdi kardeşlik zamanı
        Feti Yıldız: Şimdi kardeşlik zamanı
        Bunaltan sıcaklar hız kesmiyor!
        Bunaltan sıcaklar hız kesmiyor!
        Özel ve Bahçeli'yi ziyaret edecekler
        Özel ve Bahçeli'yi ziyaret edecekler
        Beşiktaş'ın 11'i belli oldu!
        Beşiktaş'ın 11'i belli oldu!
        3 kişinin öldüğü yangında alarm sistemi iddiası!
        3 kişinin öldüğü yangında alarm sistemi iddiası!
        Konteynerde soygun cinayeti!
        Konteynerde soygun cinayeti!
        "Otel yönetimi, çıkarken yan odadakileri bile uyandırmadı!"
        "Otel yönetimi, çıkarken yan odadakileri bile uyandırmadı!"
        AB'den ABD'ye tarife misillemesi mesajı
        AB'den ABD'ye tarife misillemesi mesajı
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        Şile Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
        Şile Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
        Bodrum'da kokutan yangın
        Bodrum'da kokutan yangın
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        Dünya mirası oldu
        Dünya mirası oldu

        Benzer Haberler

        Tokat Belediyesinden annelere nefes, miniklere güvenli oyun alanı
        Tokat Belediyesinden annelere nefes, miniklere güvenli oyun alanı
        Kediyi kurtarmak isterken dere yatağına düşüp yaralandı; olay kamerada
        Kediyi kurtarmak isterken dere yatağına düşüp yaralandı; olay kamerada
        Tokat'ta kediyi kurtarmak isterken kuruyan çay yatağına düşen genç kız yara...
        Tokat'ta kediyi kurtarmak isterken kuruyan çay yatağına düşen genç kız yara...
        Tokat'ta çıkan anız yangınında yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü
        Tokat'ta çıkan anız yangınında yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü
        Yeşilay Tokat Şube Başkanı Ateş ziyaretlerde bulundu
        Yeşilay Tokat Şube Başkanı Ateş ziyaretlerde bulundu
        Tokat'ta bulunan Gümenek Mesire Alanı'nda çalışmalar sürüyor
        Tokat'ta bulunan Gümenek Mesire Alanı'nda çalışmalar sürüyor