Baraj kapağı açılınca çayda mahsur kaldı

Olay, saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı Kelkit Çayı üzerinde bulunan Karayaka Köprüsü’nde meydana geldi. Serinlemek için çaya giren Cevriye Çakır, Tepekışla HES’in kapaklarının açılmasıyla su seviyesi yükselince köprü ayaklarında mahsur kaldı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köprü ayağına inen itfaiye ekipleri, Çakır’ı halatla kurtardı.

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