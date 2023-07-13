Tokat'ta 220 bin büyükbaş hayvan keneye karşı ilaçlandı

TOKAT (AA) - Tokat'ta 220 bin büyükbaş hayvanın keneye karşı ilaçlandığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, kene popülasyonunun havaların ısınmaya başladığı nisan-ekim aylarında arttığını belirtti.

Ekiplerinin kent genelinde kenelerden insanlara bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı mücadele çalışması yürüttüğünü anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Bu dönem öncesinde kene popülasyonun baskılanması için mart-temmuz aylarında 220 bin büyükbaş hayvana üç sefer olmak üzere toplam 4 bin 750 litre flumetrin etken maddeli kene ilacı uygulanmıştır. Küçükbaş hayvanların keneye ve diğer dış parazitlere karşı ilaçlanması amacıyla il merkezi ve 11 ilçemizde 25 mobil koyun keçi yıkama havuzu çiftçilerimizin hizmetine sunulmuştur."

Kenelerin hayvanlarda ve insanlarda birçok viral, bakteriyel ve paraziter kökenli hastalığın bulaşmasında vektör görevi gördüğüne işaret eden Şahin, "Keneler yaşamları boyunca bir veya birden fazla konakçıya ihtiyaç duyar. Esas konakçıları insan olmamasına rağmen, özellikle kenelerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda gerekli koruyucu kıyafetle bulunmayanlara yapışarak kanlarını emmekte ve başta KKKA hastalığı olmak üzere bazı hastalıkları bulaştırabilmektedir." ifadesini kullandı.

Şahin, Bakanlıkları tarafından kene mücadelesi için kente ayrılan bütçenin yıllık 2 milyon lira civarında olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Uzun yıllardır il ve ilçe müdürlüklerimizde görevli veteriner hekimlerimizin sahada ilaçlama konusunda yoğun çalışması ve eğitimlerle çiftçilerimizin konuyla ilgili farkındalığının artması sonucu hastalığın ilimizde görülme oranı yıllar içinde azalmıştır. Yine de vatandaşlarımız, kene ve keneden bulaşabilen hastalık riskini hafife almamalı."