Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Tokat'ta 220 bin büyükbaş hayvan keneye karşı ilaçlandı

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 13:28
        Tokat'ta 220 bin büyükbaş hayvan keneye karşı ilaçlandı

        TOKAT (AA) - Tokat'ta 220 bin büyükbaş hayvanın keneye karşı ilaçlandığı bildirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, kene popülasyonunun havaların ısınmaya başladığı nisan-ekim aylarında arttığını belirtti.

        Ekiplerinin kent genelinde kenelerden insanlara bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı mücadele çalışması yürüttüğünü anlatan Şahin, şunları kaydetti:

        "Bu dönem öncesinde kene popülasyonun baskılanması için mart-temmuz aylarında 220 bin büyükbaş hayvana üç sefer olmak üzere toplam 4 bin 750 litre flumetrin etken maddeli kene ilacı uygulanmıştır. Küçükbaş hayvanların keneye ve diğer dış parazitlere karşı ilaçlanması amacıyla il merkezi ve 11 ilçemizde 25 mobil koyun keçi yıkama havuzu çiftçilerimizin hizmetine sunulmuştur."

        Kenelerin hayvanlarda ve insanlarda birçok viral, bakteriyel ve paraziter kökenli hastalığın bulaşmasında vektör görevi gördüğüne işaret eden Şahin, "Keneler yaşamları boyunca bir veya birden fazla konakçıya ihtiyaç duyar. Esas konakçıları insan olmamasına rağmen, özellikle kenelerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda gerekli koruyucu kıyafetle bulunmayanlara yapışarak kanlarını emmekte ve başta KKKA hastalığı olmak üzere bazı hastalıkları bulaştırabilmektedir." ifadesini kullandı.

        Şahin, Bakanlıkları tarafından kene mücadelesi için kente ayrılan bütçenin yıllık 2 milyon lira civarında olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Uzun yıllardır il ve ilçe müdürlüklerimizde görevli veteriner hekimlerimizin sahada ilaçlama konusunda yoğun çalışması ve eğitimlerle çiftçilerimizin konuyla ilgili farkındalığının artması sonucu hastalığın ilimizde görülme oranı yıllar içinde azalmıştır. Yine de vatandaşlarımız, kene ve keneden bulaşabilen hastalık riskini hafife almamalı."

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Tokat'ta kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı
        Tokat'ta kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı
        Tokat'ta 'kırmızı ışık ihlal' kazası; 4 yaralı
        Tokat'ta 'kırmızı ışık ihlal' kazası; 4 yaralı
        Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki Emre yaralandı; kaza anı kamerada
        Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki Emre yaralandı; kaza anı kamerada
        'Eşekli kütüphane' hizmetini gönüllü olarak yapıyor
        'Eşekli kütüphane' hizmetini gönüllü olarak yapıyor
        Hemzemin geçitte otomobil, bariyerlere çarptı; anne ile oğlu yaralandı
        Hemzemin geçitte otomobil, bariyerlere çarptı; anne ile oğlu yaralandı
        Yağmur suyuyla duş aldı; o anlar kamerada
        Yağmur suyuyla duş aldı; o anlar kamerada