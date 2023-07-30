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        Tokat'ta kaybolan 3 yaşındaki çocuk yaylada bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 20:55
        Tokat'ta kaybolan 3 yaşındaki çocuk yaylada bulundu

        TOKAT (AA) - Tokat’ın Artova ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerince yaylada bulundu.

        Tokat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Artova ilçesine bağlı Ulusulu Köyünde C.A. isimli 3 yaşındaki çocuk kayboldu.

        Ailesinin olayı bildirmesi üzerine Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler geniş çaplı arama kurtarma faaliyeti başlattı.

        Çalışma sonucu çocuk, köyden yaklaşık 3 km uzaklıktaki yaylada sağ şekilde bulunarak ailesine teslim edildi.

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