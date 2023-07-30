Tokat'ta kaybolan 3 yaşındaki çocuk yaylada bulundu
TOKAT (AA) - Tokat’ın Artova ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerince yaylada bulundu.
Tokat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Artova ilçesine bağlı Ulusulu Köyünde C.A. isimli 3 yaşındaki çocuk kayboldu.
Ailesinin olayı bildirmesi üzerine Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler geniş çaplı arama kurtarma faaliyeti başlattı.
Çalışma sonucu çocuk, köyden yaklaşık 3 km uzaklıktaki yaylada sağ şekilde bulunarak ailesine teslim edildi.