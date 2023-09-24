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        Turhal'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Turhal'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 09:50 Güncelleme: 24.09.2023 - 10:10
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        Turhal'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Turhal'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

        Osmangazi Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde 5 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine Turhal Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Alevlerin artması üzerine Turhal Şeker Fabrikası ile Zile Belediyesine ait itfaiye ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

        Ekipler çatıya uzatılan merdiven yardımı ile alevlere müdahale etti.

        Polis, binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek vatandaşları olay yerinden uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

        Binanın çatısında hasar oluştu.

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