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        Tokat İl Jandarma Komutanlığının trafik denetimleri sürüyor

        Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince trafik kazalarının en aza indirilmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin üst seviyeye çıkarılması amacıyla denetim gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 09:52 Güncelleme: 06.10.2023 - 09:54
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        Tokat İl Jandarma Komutanlığının trafik denetimleri sürüyor
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        Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince trafik kazalarının en aza indirilmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin üst seviyeye çıkarılması amacıyla denetim gerçekleştiriliyor.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, trafik kazalarının meydana gelmesindeki önemli unsurlardan birinin, mevsim ve bölge şartlarına göre değişen yoğunlukta tarım araçlarının ve traktörlerin kara yolunu kullanmaları olduğuna dikkati çekildi.

        Pancar hasadının başlamasıyla artan tarımsal faaliyetler nedeniyle kara yolunu kullanan traktör hareketliliğinde artış yaşandığına işaret edilen açıklamada, araç sahipleri ve sürücüler tarafından trafik güvenliğine yeterince önem verilmediği, ışık, arka reflektör ve diğer donanımları eksik şekilde kara yolunun kullanıldığı, sürücü belgesi olmayan kişilerin kullanmasına izin verildiği, standart dışı yüklemeler yapılarak seyretmeleri nedeniyle trafik güvenliğinin olumsuz etkilendiğinin tespit edildiği anlatıldı.

        Trafik kazalarının en aza indirilmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin üst seviyeye çıkarılması amacıyla trafik jandarma timleri vasıtasıyla pancar hasadı nedeniyle artan tarımsal faaliyet dönemi süresince traktör türü araçlara ağırlık verilerek denetimlere yoğun şekilde devam edileceği vurgulanan açıklamada, sürücülerin trafik güvenliğine önem vermesi, araç donanımlarını eksiksiz bulundurmaları ve kurallara uymalarının kazaların önlenmesinde ana etken olduğu kaydedildi.

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