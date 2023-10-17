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        Turhal Belediyesi Hanımeli ve Kültür Sanat Merkezi eğitimlere devam ediyor

        Turhal Belediyesi Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi'nde kadınlara yönelik çeşitli alanlarda kurs veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 15:44 Güncelleme: 17.10.2023 - 16:06
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        Turhal Belediyesi Hanımeli ve Kültür Sanat Merkezi eğitimlere devam ediyor
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        Turhal Belediyesi Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi'nde kadınlara yönelik çeşitli alanlarda kurs veriliyor.

        Belediye Başkanı İlker Bekler, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet, Müftü ve Gazi Osman Paşa mahallelerinde kurs yeri bulunduğunu belirtti.

        Kursların kadınlara yönelik önemli fırsatlar sunduklarını vurgulayan Bekler, "Pilates ve fitness, kağıt rölyef, pastacılık, örgü ve mefruşat dikiş, epoksi, Kur'an-ı Kerim, aşçı çırağı ile talebe göre açılan kurslarda kadınlarımız becerilerini geliştirirken, topluma daha donanımlı bireyler olarak katkı sağlıyorlar. Kurslara katılmak isteyen kadınlar, Hanımeli Kültür Sanat merkezlerine giderek diledikleri kurslara kayıtlarını yaptırabiliyor." açıklamasında bulundu.

        Kurs sorumlusu Hülya Eroğlu da kursların kursiyerlerine büyük fayda sağladığına dikkati çekerek, yeni beceriler kazanmanın yanı sıra sosyal çevrelerini de genişleten kadınların kendilerine güvenlerini artırıp daha etkili bireyler olduklarını kaydetti.

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