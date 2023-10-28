Turhal'da sağlık çalışanları Cumhuriyet'in 100. yılını işaret diliyle kutladı
Turhal Devlet Hastanesi'nde 120 saatlik işaret dili eğitimi alan çalışanlar, klip hazırladı.
Giriş: 28.10.2023 - 15:00 Güncelleme: 28.10.2023 - 15:00
Turhal Devlet Hastanesi'nde 120 saatlik işaret dili eğitimi alan çalışanlar, klip hazırladı.
Hastanede güvenlik, yönlendirme ve tıbbi sekreter olarak görev yapan çalışanlar, öğrendikleri işaret diliyle klip hazırlayarak, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.
Klipte, "Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun", "Cumhuriyetimiz 100 yaşında, kutlu olsun" sözleri işaret diliyle anlatıldı.