Pazar Belediye Başkanı Yılmaz, Pazarspor'u ziyaret etti

Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, Akıncı İnşaat Pazarspor antrenmanına katılarak futbolculara moral verdi.

Tokat 1. Amatör B Grubun'da mücadele eden Pazarspor, Sulusaray Belediyespor'la oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Yılmaz, takım ve teknik heyete moral vermek amacıyla sosyal tesisleri ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Yılmaz, “Biz takımımızın her zaman yanındayız. Yeni transfer ettiğimiz futbolcularımızın ile daha güçlüyüz. İnşallah Sulusaray Belediyespor maçında ellerinden geleni yapacaklar ve galip gelecekler. Ben takımımıza ve teknik heyetimize başarılar diliyorum.” dedi.