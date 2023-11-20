Yeşilyurt'ta "Bir Dileğim Var" projesi kapsamında sürpriz doğum günü yapıldı Yeşilyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) başlatılan "Bir Dileğim Var" projesi kapsamında ilçeye bağlı Sekücek köyünde sürpriz doğum günü yapıldı.

Yeşilyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) başlatılan "Bir Dileğim Var" projesi kapsamında ilçeye bağlı Sekücek köyünde sürpriz doğum günü yapıldı.

SYDV tarafından, ilçe ve köylerinde ikamet eden 18 yaşından küçük dezavantajlı bireylerin olumsuz yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, bu kişilerin yalnız olmadıklarını, devletin ve milletin yanlarında olduğunu hissettirmek, yaşam alanlarında, evlerinde veya kişisel olarak eksik olan bir eşya veya ihtiyacı temin etmek, doğum günlerinde ziyaret edilerek doğum günü etkinliği yapmak için "Bir Dileğim Var" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında SYDV Müdürü Cemile Ay Gedik ile beraberindekiler, Sekucek Köyü Muhtarı Ali Günsevinç'in de katılımıyla Yeter Övelek'i evinde ziyaret etti.

Övelek'e yapılan sürpriz doğum gününün ardından Kaymakam Murathan Cebeci'nin hediyesi verildi.

Yeter Övelek, sürpriz doğum günü pastası ve hediyesi için ekiplere ve Kaymakam Cebeci'ye teşekkür etti.