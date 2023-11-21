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        Tokat'ta mera husumeti nedeniyle tüfekle vurulan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Tokat'ın Pazar ilçesinde mera alanı nedeniyle husumetli oldukları kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 00:57 Güncelleme: 21.11.2023 - 01:10
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        Tokat'ta mera husumeti nedeniyle tüfekle vurulan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Pazar ilçesinde mera alanı nedeniyle husumetli oldukları kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Üzümören beldesinde Furkan G. (23), hayvan otlatma alanı nedeniyle husumetli olduğu Enes (38) ve Şaban Y. (35) kardeşleri beldenin farklı iki noktasında av tüfeğiyle vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan kardeşler, Pazar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ağır yaralı Şaban Y, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Jandarma ekipleri, beldede ve Pazar Devlet Hastanesi çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

        Olay sonrası kaçan Furkan G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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