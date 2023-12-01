İŞKUR Başçiftlik'te bilgilendirme standı açtı

Tokat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Başçiftlik ilçesinde iş arayanlara yönelik bilgilendirme standı açtı.

Başçiftlik Belediyesi ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan stantta iş arayanlar bilgilendirildi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personeli Mustafa Ekici tarafından iş arayanlara kurum faaliyetleri tanıtıldı, kayıtları alındı.