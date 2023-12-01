Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        İŞKUR Başçiftlik'te bilgilendirme standı açtı

        Tokat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Başçiftlik ilçesinde iş arayanlara yönelik bilgilendirme standı açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 16:12 Güncelleme: 01.12.2023 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        İŞKUR Başçiftlik'te bilgilendirme standı açtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Başçiftlik ilçesinde iş arayanlara yönelik bilgilendirme standı açtı.

        Başçiftlik Belediyesi ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan stantta iş arayanlar bilgilendirildi.

        Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personeli Mustafa Ekici tarafından iş arayanlara kurum faaliyetleri tanıtıldı, kayıtları alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan COP28'de konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan COP28'de konuştu
        Sosyal medyada hakaret suçuyla ilgili düzenleme önerisi
        Sosyal medyada hakaret suçuyla ilgili düzenleme önerisi
        Eşini boğarak öldürmüştü! Mahkemede "Pes" dedirtti!
        Eşini boğarak öldürmüştü! Mahkemede "Pes" dedirtti!
        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        İsmail Kartal'ın kara talihi!
        İsmail Kartal'ın kara talihi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Beşiktaş, Avrupa'da kayıp! 4 sezondur galibiyet yok
        Beşiktaş, Avrupa'da kayıp! 4 sezondur galibiyet yok
        Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        UEFA ülke puanı sıralaması
        UEFA ülke puanı sıralaması
        Putin'den "7-8 çocuk" çağrısı
        Putin'den "7-8 çocuk" çağrısı
        CEO'dan satılık lüks ev
        CEO'dan satılık lüks ev
        Kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunmuştu! İşte o hemşirenin savunması!
        Kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunmuştu! İşte o hemşirenin savunması!
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Kuyu suyundan "kaçak su bedeli" alınır mı?
        Kuyu suyundan "kaçak su bedeli" alınır mı?
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        Togg'a ÖTV zammı
        Togg'a ÖTV zammı
        Önce adrenalin sonra sükut
        Önce adrenalin sonra sükut
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        Asgari ücrette ilk toplantının tarihi belli oldu
        Asgari ücrette ilk toplantının tarihi belli oldu
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"

        Benzer Haberler

        Tokat'ta TIR'la çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı
        Tokat'ta TIR'la çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı
        Tokat'ta otomobille tırın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Tokat'ta otomobille tırın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Antik tiyatroda bulunmuştu; altın değil, yağ küpüymüş
        Antik tiyatroda bulunmuştu; altın değil, yağ küpüymüş
        Tokat'ta Hasanbaba Köyü Sulama Göleti inşaatına başlandı
        Tokat'ta Hasanbaba Köyü Sulama Göleti inşaatına başlandı
        Tokat'ta 2 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi
        Tokat'ta 2 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi
        Tokat Belediyesinin kadınlara özel hibe desteği 2024 yılında başlayacak
        Tokat Belediyesinin kadınlara özel hibe desteği 2024 yılında başlayacak