İŞKUR Başçiftlik'te bilgilendirme standı açtı
Tokat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Başçiftlik ilçesinde iş arayanlara yönelik bilgilendirme standı açtı.
Tokat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Başçiftlik ilçesinde iş arayanlara yönelik bilgilendirme standı açtı.
Başçiftlik Belediyesi ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan stantta iş arayanlar bilgilendirildi.
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personeli Mustafa Ekici tarafından iş arayanlara kurum faaliyetleri tanıtıldı, kayıtları alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.