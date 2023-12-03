Tokat'ta tüfekle ateş edilen yolcu otobüsünde hasar oluştu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tüfekle ateş açılan yolcu otobüsünde hasar meydana geldi.

Erbaa Otogarı'ndan İstanbul'a gitmek üzere 33 yolcuyla hareket eden Hakan Başara yönetimindeki 60 KL 017 plakalı yolcu otobüsüne, D-100 kara yolu Hacıpazar köyü mevkisinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tüfekle ateş açıldı.

Silah seslerini duyan sürücü, otobüsü yaklaşık 300 metre ileride durdurdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta yapılan incelemede, arka kısmındaki motor kapağını delen saçmaların mazot filtresinde hasara yol açtığı tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı araştırmada 3 tüfek kartuşu bulundu.

Yolcular ise firma tarafından gönderilen başka bir otobüsle İstanbul'a gönderildi.