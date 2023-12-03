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        Tokat'ta tüfekle ateş edilen yolcu otobüsünde hasar oluştu

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde tüfekle ateş açılan yolcu otobüsünde hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 23:24 Güncelleme: 03.12.2023 - 23:34
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        Tokat'ta tüfekle ateş edilen yolcu otobüsünde hasar oluştu
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde tüfekle ateş açılan yolcu otobüsünde hasar meydana geldi.

        Erbaa Otogarı'ndan İstanbul'a gitmek üzere 33 yolcuyla hareket eden Hakan Başara yönetimindeki 60 KL 017 plakalı yolcu otobüsüne, D-100 kara yolu Hacıpazar köyü mevkisinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tüfekle ateş açıldı.

        Silah seslerini duyan sürücü, otobüsü yaklaşık 300 metre ileride durdurdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

        Araçta yapılan incelemede, arka kısmındaki motor kapağını delen saçmaların mazot filtresinde hasara yol açtığı tespit edildi.

        Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı araştırmada 3 tüfek kartuşu bulundu.

        Yolcular ise firma tarafından gönderilen başka bir otobüsle İstanbul'a gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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