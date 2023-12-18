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        Turhal Belediyesi trafik levhalarındaki uyarıları sürücülerin dikkatini çekmek için asfalt yollara çiziyor

        Turhal Belediyesi başlattığı çalışma kapsamında trafik uyarılarını asfalt yolların üzerine çizerek yaya geçidi, hız sınırı ve okul bölgesi gibi önemli noktalarda sürücülerin dikkatini çekmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 15:22 Güncelleme: 18.12.2023 - 15:25
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        Turhal Belediyesi trafik levhalarındaki uyarıları sürücülerin dikkatini çekmek için asfalt yollara çiziyor
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        Turhal Belediyesi başlattığı çalışma kapsamında trafik uyarılarını asfalt yolların üzerine çizerek yaya geçidi, hız sınırı ve okul bölgesi gibi önemli noktalarda sürücülerin dikkatini çekmeyi hedefliyor.

        Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ilçelerinde trafik güvenliğinin her zaman öncelikleri olduğunu vurguladı.

        Bekler, "Yürüttüğümüz bu proje ile sürücülerin dikkatini çekmek ve trafik kurallarına uyumu artırmak istiyoruz. Mimarsinan Mahallesi'nde başlattığımız bu çalışmayı şehrimizin diğer bölgelerine de yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Amacımız, güvenli ve düzenli bir trafik ortamı oluşturarak hem sürücülerin hem de yayaların daha huzurlu bir şehirde yaşamasına katkıda bulunmak." dedi

        Mimarsinan Mahallesi'nde okullar güzergahı çevresinde başlatılan çalışmaların şehrin diğer bölgelerinde de hayata geçirilmesi planlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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