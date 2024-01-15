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        Şehit ailesi oğullarının hatıralarını odasında yaşatıyor

        Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 27 Ocak 2016'da 27 yaşında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Ateş'in Tokat'ta yaşayan ailesi, oğullarının hatıralarını odasında yaşatıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 14:17 Güncelleme: 15.01.2024 - 14:26
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        Şehit ailesi oğullarının hatıralarını odasında yaşatıyor
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        Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 27 Ocak 2016'da 27 yaşında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Ateş'in Tokat'ta yaşayan ailesi, oğullarının hatıralarını odasında yaşatıyor.

        Pazar ilçesine bağlı Çiftlik köyünde yaşayan Ateş ailesi, şehit evlatlarının hasretini geride kalan eşyaları ile dindirmeye çalışıyor. Şehidin giysileri, fotoğrafları ve diğer özel eşyaları, odasındaki dolapta ve Türk bayrağı örtülü yatağının üzerinde muhafaza ediliyor.

        Baba Mustafa Ateş, AA muhabirine, her şehit haberi ile yeniden büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

        Devletsiz ve vatansız olunamayacağını vurgulayan Ateş, "Bir Mehmet gider, bin Mehmet gelir. Bu ülke şehitlerin kanıyla yıkanmış ülke. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Ben de üzüldüm. Kolay bir şey değil. Yüreğimiz yandı. Hepimizin başı sağ olsun, ailelerine sabır versin. Peygamber Efendimize komşu oldular, cennet ile müjdelenmişler." dedi.

        Oğlu Osman'ın şehadetinin üzerinden yaklaşık 8 yıl geçtiğini belirten Ateş, "Üzülmemek elde değil. İçinden bir parçan, ciğerin gidiyor. Vatan uğruna gitti. Oğlum Osman bana 'Benim düğünüm çok kalabalık olacak. Bu köye ne araba ne de insan sığacak.' dedi. Cenazesinde bu köye ne araba sığdı ne de insan... 'Bu muydu düğünün?' dedim. Şehit olmak onun da içine doğmuş." diye konuştu.

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