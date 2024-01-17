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        Tokat'ta polislerden şehit oğluna sürpriz doğum günü

        Tokat'ta polis ekipleri, şehit polis çocuğuna sürpriz doğum günü düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 12:26 Güncelleme: 17.01.2024 - 12:26
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        Tokat'ta polislerden şehit oğluna sürpriz doğum günü
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        Tokat'ta polis ekipleri, şehit polis çocuğuna sürpriz doğum günü düzenledi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da 2 Haziran 2013'te trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Emrah Bayın'ın oğlu Yusuf Emre Bayın'ın doğum gününü kutlamak için öğrenim gördüğü okula gitti.

        Burada öğretmen ve arkadaşlarının katılımıyla Bayın için sürpriz doğum günü etkinliği düzenlendi, pasta kesildi.

        Etkinlik sonrası Bayın ve sınıf arkadaşlarına çeşitli hediyeler verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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