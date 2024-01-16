TOGÜ öğrencilerine çiftlikte uygulamalı eğitim verildi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) eğitim gören laborant ve veteriner sağlık programı öğrencilerine büyükbaş hayvanlarla ilgili eğitim verildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) eğitim gören laborant ve veteriner sağlık programı öğrencilerine büyükbaş hayvanlarla ilgili eğitim verildi.

TOGÜ Artova Meslek Yüksekokulu laborant ve veteriner sağlık programında eğitim gören öğrencilere, Yeşilyurt İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince bir besi çiftliğinde ultrasonla gebelik muayenesi, tohumlama malzemeleri tanıtımı ve uygulama tekniği, yaş tespiti, erkek hayvanda et, dişi hayvanda süt verimine yönelik uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Türk, AA muhabirine, TOGÜ Artova Yüksekokulu ile 2 yıldır iş birliği içinde oldukların söyledi.

Üniversite öğrencilerine çeşitli eğitimler verdiklerini anlatan Türk, "Kurumumuzun tanıtımı, öğrencilerimizin el uygulamaları ve pratik kazanmaları için 2024 yılının ilk uygulamasını, hayvanlarda gebelik testi uygulaması eğitimi olarak uygun gördük. Cihazlı ve elle gebelik testi yapıyorlar. Laborant, veteriner arkadaşlardan veterinere geçiş yapacaklar olacak. Laborantlardan da teknik olarak çalışacaklar olacak. Buna vesile olduğumuz için TOGÜ Artova Meslek Yüksekokulu hocalarına ve öğrencilerine misafirimiz olduğu için teşekkür ediyoruz." dedi.

Laborant ve Veteriner Sağlık Programı Öğretim Görevlisi Mustafa Furkan Öztürk ise 1. sınıf öğrencilerine hayvanların cihazla ve elle gebelik kontrolü eğitimi verildiğini, ayrıca çiftlik ortamını görmelerinin sağlandığını ifade etti.

Öğrencilerinden Mehmet Kara da eğitimin kendileri için önemli bir tecrübe olduğunu kaydetti.