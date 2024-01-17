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        Tokat Belediye Başkanı Eroğlu'na ziyaret

        Yeniden AK Parti'den aday gösterilen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na ziyaretler devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 08:58 Güncelleme: 17.01.2024 - 09:01
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        Tokat Belediye Başkanı Eroğlu'na ziyaret
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        Yeniden AK Parti'den aday gösterilen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na ziyaretler devam ediyor.

        Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Tokat Şube Başkanlığı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Tokat Şube Başkanlığı, Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı, Tokat Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı, Tokat Muhtarlar Derneği ve Merkez Mahalle Muhtarları Dernekleri, Eğitim-Bir-Sen, Tokatlı iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Eroğlu'nu ziyaret etti.

        Eroğlu, bu sevgi, heyecan ve coşkunun kendilerine en büyük güç olduğunu belirterek, "Gayemiz ortak, heyecanımız belli. İnşallah 31 Mart yerel seçimlerinde sadece Tokat merkezde değil, bütün ilçelerimizde hep birlikte tarihi bir destan yazacağız. İstanbul dönüşümüzden itibaren bizleri yalnız bırakmayan, desteklerini ve teveccühlerini ileten, dualarını esirgemeyen bütün hemşehrilerimize, iş insanlarımıza, kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ederim." dedi.﻿

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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