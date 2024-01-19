Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erbaa ilçesinde uyuşturucu kaçakçılığına yönelik çeşitli adreslere operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin ikametlerindeki aramalarda 1 ruhsat av tüfeği, 10 kalaşnikof fişeği, 0,8 gram esrar, 5 cep telefonu, 787 sentetik hap ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı.

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