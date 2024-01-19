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        Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

        Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 19:55 Güncelleme: 19.01.2024 - 20:01
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        Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı
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        Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erbaa ilçesinde uyuşturucu kaçakçılığına yönelik çeşitli adreslere operasyon gerçekleştirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin ikametlerindeki aramalarda 1 ruhsat av tüfeği, 10 kalaşnikof fişeği, 0,8 gram esrar, 5 cep telefonu, 787 sentetik hap ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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