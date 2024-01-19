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        Tokat'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 20:36 Güncelleme: 19.01.2024 - 20:43
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        Tokat'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        O.E. (57) idaresindeki 06 AAF 384 plakalı otomobil, Çamlıbel-Yeşilyurt kara yolu Dodurga köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada, otomobilde bulunan A.Ü. (44) ve E.T. (38) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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