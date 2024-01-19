Tokat'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

O.E. (57) idaresindeki 06 AAF 384 plakalı otomobil, Çamlıbel-Yeşilyurt kara yolu Dodurga köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, otomobilde bulunan A.Ü. (44) ve E.T. (38) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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