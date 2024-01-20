Tokat'ta atıl malzemelerden liseye kütüphane oluşturuldu

Tokat'ın Artova ilçesinde bir lisede, atıl malzemelerden kütüphane oluşturuldu.

Artova Anadolu Lisesi Müdürü İlknur Yalçın, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının sıfır atık ile ilgili çalışmaları kapsamında kendilerinin de çalışma yürüttüğünü söyledi.

Okullarında kütüphane kurulması için çalışma başlattıklarını belirten Yalçın, "Kütüphanemizde, okulumuzda kullanılmayan atık malzemeleri kullandık. Masa ve sandalyeler yaptık. Kırılmış sıraları raf olarak değerlendirdik. Ardından fiziki ortam oluşturduk. Kitap ihtiyacımız da söz konusu idi. Tokat Valiliğimiz, Artova Kaymakamlığız, Belediyemiz, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleri ile kitap ihtiyacımız karşılandı." dedi.

Vali Ozan Balcı'nın Tokat Valiliği döneminde kütüphanelerine kitap desteğinde bulunduğunu anlatan Yalçın, "Kütüphanemiz işlevsel olarak öğrencilerimize hizmet veriyor. Burası bilgisayar sisteminin bulunduğu boş bir alandı. Akşama kadar açık tutarak öğrencilerimizin kullanımı adına olumlu geri dönüşümler aldık." ifadesini kullandı.