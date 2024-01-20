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        Tokat'ta lisede kullanılmayan eşyalardan müzik stüdyosu yapıldı

        Tokat'ın Artova ilçesinde bir lisede kullanılmayan eşyalardan müzik stüdyosu oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 18:14 Güncelleme: 20.01.2024 - 18:29
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        Tokat'ta lisede kullanılmayan eşyalardan müzik stüdyosu yapıldı
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        Tokat'ın Artova ilçesinde bir lisede kullanılmayan eşyalardan müzik stüdyosu oluşturuldu.

        Artova Anadolu Lisesi'nde görevli müzik öğretmeni Selahattin Arslan, AA muhabirine, okullarında bir müzik stüdyosu hazırlamaya karar verdiklerini söyledi.

        Geçen yıl mart ayında bu konuda çalışmaya başladıklarını belirten Arslan, "Okul olarak felsefemiz hiçbir malzemeyi çöpe atmamak, onları değerlendirmek. Bu fikir ile yola çıktık. Öğrencilerimizin isteği doğrultusunda müzik stüdyosu oluşturduk. Stüdyomuzdaki paneller okulumuzda eskiden kalan panoların iskeleti idi. Bunları istediğimiz ölçülerde kestik. Stüdyomuz konferans salonumuzun reji odasıydı." dedi.

        Stüdyoda kendilerine göre kabin yaptıklarını anlatan Arslan, "Eski yumurta kolilerini kullandık. Akustik düzenlemeydi amacımız. Kayıta ait cihazlar bana ait. Birkaç kayıt aldıktan sonra bunun işe yaradığını fark ettik. Okulumuz adına bir marşı da burada besteledik. Şimdiki amacımız da Artova yöresine ait Artova türkülerini burada kayıt altına alıp tekrar yayınlamak. Bu stüdyo ile öğrencilerimizin müzik dersine ilgileri arttı. Birçok öğrencimizi keşfettik. Burada piyano çalmayı da öğreniyorlar." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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