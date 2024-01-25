Başçiftlik Kaymakamı Yüksel, kayak merkezinde incelemelerde bulundu

Başçiftlik Kaymakamı İsmail Yüksel, Başçiftlik Kayak Merkezi'ni ziyaret etti.

Yüksel, beraberindeki İlçe Özel İdare Müdürü Selvet Şen ile merkezde incelemelerde bulundu, ilgililerden bilgi aldı.

Kızak pisti ve sosyal tesislerin hafta sonu açılacağını belirten Yüksel, kayak pistinin ise ilerleyen günlerde karın durumuna göre faaliyete alınacağını kaydetti.