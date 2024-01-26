Tokat'ta kar yağışı etkili oldu
Tokat şehir merkezi, sabah saatlerinde etkili olan mevsimin ilk kar yağışı ile beyaza büründü.
Tokat şehir merkezi, sabah saatlerinde etkili olan mevsimin ilk kar yağışı ile beyaza büründü.
Kentte geçen hafta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde şehir merkezinde de etkili oldu.
Vatandaşların güne araç temizliği ile başladığı kentte, Tarihi Sulusokak Çarşısı, kar yağışı ile seyirlik görüntüler oluştu.
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