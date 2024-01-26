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        Tokat'ta kar yağışı etkili oldu

        Tokat şehir merkezi, sabah saatlerinde etkili olan mevsimin ilk kar yağışı ile beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 11:20 Güncelleme: 26.01.2024 - 11:26
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        Tokat'ta kar yağışı etkili oldu
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        Tokat şehir merkezi, sabah saatlerinde etkili olan mevsimin ilk kar yağışı ile beyaza büründü.

        Kentte geçen hafta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde şehir merkezinde de etkili oldu.

        Vatandaşların güne araç temizliği ile başladığı kentte, Tarihi Sulusokak Çarşısı, kar yağışı ile seyirlik görüntüler oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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