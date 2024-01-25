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        MHP'li belediye başkan adayından AK Parti'li adaya hayırlı olsun ziyareti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 13:20 Güncelleme: 25.01.2024 - 13:34
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        MHP'li belediye başkan adayından AK Parti'li adaya hayırlı olsun ziyareti
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        TOKAT(AA ) – Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde MHP'den belediye başkan adayı olan Gürsel Bayram, AK Parti'nin belediye başkan adayı Şaban Bolat'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Başçiftlik ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler seçimi öncesinde MHP Başçiftlik Belediye Başkan adayı Gürsel Bayram, AK Parti Başçiftlik Belediye Başkan adayı Şaban Bolat'ı evinde ziyaret etti.

        Bolat, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "MHP Başçiftlik Belediye Başkan adayı Gürsel Bayram ve eşi ile bizi evimizde ziyaret etti. Gürsel Bayram şimdilik siyasi rakibim, lakin günlük hayatta kardeşimdir. Gürsel Bayram ve muhterem eşleri ziyaretimize gelip başarı dileklerinde bulunmaları beni mutlu etti. Bu nazik davranışlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

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