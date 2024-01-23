Yeşilyurt Belediyesi buzlanan yollarda tuzlama çalışması yaptı
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde belediye ekipleri buzlanan yollarda kumlama ve tuzlama çalışmaları yaptı.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde belediye ekipleri buzlanan yollarda kumlama ve tuzlama çalışmaları yaptı.
En düşük hava sıcaklığının -13 derece olarak ölçüldüğü ilçede önceki gün etkili olan kar nedeniyle yollarda buzlanma meydana geldi.
Yeşilyurt Belediye ekipleri ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda buzlanan yollarda kumlama ve tuzlama çalışmalarına başladı.
Yayaların güvenliği için ekipler kaldırımlarda da temizlik yaptı.
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