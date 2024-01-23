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        Yeşilyurt Belediyesi buzlanan yollarda tuzlama çalışması yaptı

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde belediye ekipleri buzlanan yollarda kumlama ve tuzlama çalışmaları yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 10:43 Güncelleme: 23.01.2024 - 11:53
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        Yeşilyurt Belediyesi buzlanan yollarda tuzlama çalışması yaptı
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        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde belediye ekipleri buzlanan yollarda kumlama ve tuzlama çalışmaları yaptı.

        En düşük hava sıcaklığının -13 derece olarak ölçüldüğü ilçede önceki gün etkili olan kar nedeniyle yollarda buzlanma meydana geldi.

        Yeşilyurt Belediye ekipleri ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda buzlanan yollarda kumlama ve tuzlama çalışmalarına başladı.

        Yayaların güvenliği için ekipler kaldırımlarda da temizlik yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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