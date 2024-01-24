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        Başçiftlik Kaymakamı İsmail Yüksel görevine başladı

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 15:22 Güncelleme: 24.01.2024 - 16:07
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        Başçiftlik Kaymakamı İsmail Yüksel görevine başladı
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        TOKAT(AA ) - İçişleri Bakanlığınca Tokat Başçiftlik Kaymakamı olarak görevlendirilen İsmail Yüksel görevine başladı.

        Kaymakam Yüksel, Konya Valiliği Ahırlı Kaymakam Vekili olarak çalışmakta iken yapılan görevlendirme ile Başçiftlik Kaymakamlığı'na atanmıştı.

        Yüksel, makamına geçerek çalışmalarına başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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