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        Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 105. yıl dönümü törenle kutlandı

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 19:49 Güncelleme: 26.06.2024 - 19:49
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        Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 105. yıl dönümü törenle kutlandı
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        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kutlamalar kapsamında Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Yazıcıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Atatürk'ün 26 Haziran 1919'da Tokat'a geldiğini söyledi.

        Atatürk'ü şehrin girişinde Askerlik Şubesi Başkanı olan Binbaşı ile 20 kişilik bir müfrezenin karşıladığını belirten Yazıcıoğlu, gelişini gizli tutan Mustafa Kemal Paşa'nın ertesi gün Tokat Belediyesi salonunda şehrin ileri gelenlerine hitap ettiğini dile getirdi.

        Atatürk'ün Tokat'ı ilk ziyaretinde sarf ettiği sözlerin Anadolu'nun birçok köşesinde milli uyanışa vesile olduğunu anlatan Yazıcıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Bugün bu topraklarda özgürce yaşıyorsak bu, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'yi veren kahramanlarımız ve şehitlerimiz sayesindedir. Anadolu medeniyetinin 1071'den itibaren Türk mayasıyla yeniden yoğrulduğu, bir zamanlar Danişmendlilerin, Selçukluların ve Osmanlıların hüküm sürdüğü Tokat şehrimiz, 1919 senesine gelindiğinde Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın temellerini attığı yerlerden biri olmuştur. Milli Mücadele yıllarında Tokat halkı büyük özveri göstermiş ve Türk'ün Anadolu'da yeniden dirilişine sonuna kadar destek olmuştur. Sakarya Meydan Muharebesi öncesinde Tokatlılar, 1 milyon 300 bin kuruşu kahraman ordumuza bağışlamıştır. Bu, o günün koşullarında oldukça yüksek bir rakamdır."

        Mehmetçiğin süngüsüyle çizilen Misak-ı Milli sınırlarının tamamında Tokat'ın yiğit evlatlarının da canı, kanı, azmi ve kararlılığı bulunduğunu vurgulayan Yazıcıoğlu, "Tokatlılar olarak bizler, devletimizin ve milletimizin bağımsızlığı noktasında verilen Milli Mücadele'ye büyük katkılar sağlamış olmaktan gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

        Törene CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ile kurum müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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