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        Niksar'da Hayat Boyu Öğrenme Komisyon Toplantısı yapıldı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Komisyon Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 11:41 Güncelleme: 12.07.2024 - 11:43
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        Niksar'da Hayat Boyu Öğrenme Komisyon Toplantısı yapıldı
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Komisyon Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaymakam Ekrem Çeçen başkanlığında Niksar Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen

        toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Şerifler, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hakan Arslan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Namık Özdüzgün, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hasan Pur, Niksar Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Şakir Bolat ile ilçedeki idari birimlerimizin amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

        Bolat, buradaki konuşmasında, ​2023-2024 eğitim öğretim yılında 264 kurs açıldığı, bunlardan 245'inin tamamlandığı söyledi.

        Toplam kursiyer sayısının 5 bin 133 olduğu bildiren Bolat, kursiyerlerin yüzde 72'sinin kadınlardan oluştuğunu vurguladı.

        Bu yıl 674 açık öğretim öğrencisinin işlemlerinin de yürütüldüğüne işaret eden Bolat, yeni eğitim öğretim yılında kurs sayısını 300, kursiyer sayısını ise 7 bin 500'lere çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

        Kurum ve kuruluşların desteğiyle yeni öğretim yılında ihtiyaçların analizi yapılarak kursları açmaya çalışacaklarını dile getiren Bolat, Niksar Halk Eğitimi Merkezi binasının eski ve yetersiz olduğunu, bu nedenle yeni bir binaya ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

        Kaymakamı Çeçen, toplantının ve alınan kararların hayırlı olmasını dileyerek, katılanlara teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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