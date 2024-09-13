Vefat eden MHP Almus İlçe Başkanı Altundağ'ın cenazesi toprağa verildi

Cenaze namazına Altundağ'ın ailesi ve yakınları ile MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Almus Kaymakamı Emre Çömen, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, Akarçay Görümlü Belediye Başkanı Ali Cezmi Güneş, Kınık Belediye Başkanı Hacı Yusuf Geçene, AK Parti Almus İlçe Başkanı Rasim Demirci, CHP İlçe Başkanı Baki Bay ile vatandaşlar katıldı.

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