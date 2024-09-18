Tokat'ta kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Tokat'ta kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Tokat'ta kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ömer Ö. idaresindeki 60 ACP 629 plakalı kamyonet, Tokat-Turhal kara yolu Pazar kavşağında Tahir Turan E. yönetimindeki 34 NNG 92 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobildeki Faruk A. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.