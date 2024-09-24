Tokat'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Tokat'ta, hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı.
Tokat'ta, hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. (49), Niksar ilçesinde tespit edilen adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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