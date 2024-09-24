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        Tokat'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Tokat'ta, hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 13:12 Güncelleme: 24.09.2024 - 13:12
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        Tokat'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Tokat'ta, hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığınca FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. (49), Niksar ilçesinde tespit edilen adreste yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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