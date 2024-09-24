Tokat'ta FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda hakkında FETÖ'nün darbe girişiminde Tunceli'de aktif rol aldığı gerekçesiyle, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 12 yıl 6 ay, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 4 yıl 2 ay olmak üzere toplam 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.G, belirlenen adreste yakalandı.

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