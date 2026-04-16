GÜNCELLEME - Tokat'ta "okula saldırı olabileceği" yönündeki paylaşımla ilgili gözaltına alınan öğrenci tutuklandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde "okula saldırı olabileceği" yönündeki sosyal medya paylaşımıyla ilgili gözaltına alınan 17 yaşındaki öğrenci tutuklandı. Niksar'da bir liseye saldırı olabileceğine dair paylaşım üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Paylaşımla ilgili 11. sınıf öğrencisi H.M.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğrenci, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

