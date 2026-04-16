Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'ndan YEDAM'a ziyaret

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Yeşilay Danışmanlık Merkezini (YEDAM) ziyaret etti.



YEDAM'ı ziyaret ederek yetkililerden çalışmaları hakkında bilgi alan Yazıcıoğlu, "Yeşilay'ı ziyaret etmekten dolayı mutluyum. Yeşilay çok önemli çalışmalar yapıyor. Çalışmalarını destekliyoruz. Her zaman yanlarındayız." dedi.



Yeşilay yetkilileri de Yazıcıoğlu'nun YEDAM'ın tanınırlığına katkı sağlaması ve çalışmalarına sunduğu destek dolayısıyla teşekkür etti.

