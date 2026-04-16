Başçiftlik Belediye Başkanı Bolat'ın babası Yunis Bolat vefat etti

Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat'ın 94 yaşında yaşamını yitiren babası Yunis Bolat'ın cenazesi, toprağa verildi. Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayata veda eden Yunis Bolat için Başçiftlik Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Bolat'ın cenazesi, öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Başçiftlik İlçe Kabristanlığında defnedildi. Cenazeye Belediye Başkanı Şaban Bolat, ailesi ve yakınları ile Tokat Valisi Abdullah Köklü, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Kayhan, Başçiftlik Kaymakamı Murat Görmüş ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.